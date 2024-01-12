Havza'da Regaip Kandili idrak edildi

Regaip Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi ve AK Parti Gençlik Kolları tarafından tatlı ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, mübarek gecelerin birleştirici gücü olduğunu belirterek, "Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin." dedi.