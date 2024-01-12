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        Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Güney'den basın açıklaması

        Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Adem Güney, partisinin il başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:37
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        Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Güney'den basın açıklaması
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        Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Adem Güney, partisinin il başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirdi.

        Güney, burada yaptığı konuşmada, uzun süreden sonra siyasete dönmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Milli Görüş belediyeciliğinden bahseden Güney, "Milli Görüş belediyeciliğin temeli merkeze insanı, ahlakı alan belediyeciliktir. Eğer ahlak yoksa bir işte, ne yaparsanız yapın orada verim alamazsınız. Maalesef Türkiye'mizin son dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu konu bu." dedi.

        Projelerini ilerleyen zamanlarda duyuracağını dile getiren Güney, Samsun'da siyaset yapılırken Yeniden Refah Partisi'nin de hesaba katılması gerektiği dönemin geldiğinin altını çizdi.

        Vatandaşlar için siyaset yapacaklarını ve seçimi kazanacaklarını anlatan Güney, "Yüzde 37-38 civarında oy alacağımızı düşünüyorum. Bir dip dalga geliyor. Belki bu oranın da üzerine çıkabiliriz. Müthiş bir teveccüh ve dönüş var." diye konuştu.

        İl Başkanı İbrahim Yaşar ise Güney'in helal süt emmiş bir aday olduğunu kaydetti.

        Toplantıya partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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