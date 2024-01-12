Samsun Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik seminer düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesince, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyelerine seminer verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen etkinlikte, dernek üyelerine "Görme Engelli Bireylerde İletişim Kurma Becerileri" konulu seminer sunuldu.

Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel, engellilerin yaşamlarındaki engelleri kaldırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu kapsamda düzenlenen seminerin oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Altınokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz ise desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.