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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:26
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek.

        Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, EMS Yapı Sivasspor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

        Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, EMS Yapı Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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