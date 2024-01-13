Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:MustafaDağıstanlı

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 8, Bora Satır 3, Crawford 17, Levi 24, Yunus Emre Akkaya, Henry 10, Mooney 13, Göktuğ Baş 12

TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Prewitt 12, Homesley 22, Batın Tuna, Tolga Seçim, O'Brien 18, Maye 9, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum

1. Periyot: 13-21

Devre: 47-46

3. Periyot: 66-71

SAMSUN

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