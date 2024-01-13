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        Samsun'da kar yağışı etkili oldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:20
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        Samsun'da kar yağışı etkili oldu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar nedeniyle ulaşımının aksamaması için Karayolları ekiplerince çalışmalarına başladı, trafik ekipleri de bölgede güvenlik kontrolü yaptı.

        Öte yandan Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı, Nebiyan Mahallesi'nde kar yağışının etkisiyle yolun kayganlaşması sonucu hasarlı kaza meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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