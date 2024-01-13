Samsun'da 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçlarından 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ş'nin (32) İlkadım ilçesindeki evde saklandığı tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü saklandığı ikametgahta yakaladı.

H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.