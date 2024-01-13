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        Samsun'da 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:13 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:13
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        Samsun'da 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçlarından 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ş'nin (32) İlkadım ilçesindeki evde saklandığı tespit edildi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü saklandığı ikametgahta yakaladı.

        H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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