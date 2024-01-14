Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda 227 gram sentetik uyuşturucu, 4,87 gram esrar, 22 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Çalışmada, uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığı tespit edilen şahsın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

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