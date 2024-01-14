Stat:Yeni19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Haluk Mustafa Tan), Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Dk. 77 Bola), Tait, Benasser (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Holse, Fofana (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 67 Dimata), Moundilmadji

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Emrah Başsan), Manaj, Camara, Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Burak Kapacak), Hakan Arslan (Dk. 90+3 Emre Gökay), Koita, Ziya Erdal (Dk. 86 Eren Kaya), Barrow (Dk. 64 Poungouras), Caner Osmanpaşa

Goller: Dk. 4 Van Drongelen, Dk. 36 Holse (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 60 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 90 Dimata (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Zeki Yavru, Dk. 57 Van Drongelen, Dk. 74 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

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