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        Samsun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma buldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın jandarma tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:51
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        Samsun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma buldu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın jandarma tarafından bulundu.

        Evrenuşağı Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice Uysal'ın evde olmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ihbar üzerine bölgede arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Uysal, ikametinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta boş bir tarlada bulundu.

        Jandarma ekipleri tarafından yaşlı kadına mont giydirildi, çağrılan ambulansla sağlık kontrolleri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

        Uysal, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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