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        Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı yapıldı

        Samsun ve çevre iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:52
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        Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı yapıldı
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        Samsun ve çevre iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Ordu çevreleri ile Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, rüzgar şiddetinin 50 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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