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        Samsun'daki atlı spor tesisi geçen yıl 75 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nin geçen yıl 75 bin ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:27
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        Samsun'daki atlı spor tesisi geçen yıl 75 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nin geçen yıl 75 bin ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tesisin günlük hayatın stresinden kurtulmak ve keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi gördüğü aktarıldı.

        Çocukların ve yetişkinlerin ata binmeyi öğrenebildiği 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste kapalı, açık manej ile 8 padok bulunduğu, binicilik lisansı imkanı sunulan tesiste, 28 atın yer aldığı ve ayda ortalama 130 kişiye binicilik eğitimi verildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atlı Spor Tesisleri'ne ilginin her geçen yıl daha çok arttığını vurgulayarak, "Ziyaret edenler, tesisimize hayran kalıyor. 2023 yılında tesisimizde 75 bin vatandaşımızı misafir ettik. 25 bin kişi ise atlarımıza binip onlarla vakit geçirdi." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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