Samsun'da bir kamyonda 247 şişe kaçak içki ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 247 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, şüphelenilen bir kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada 247 şişe kaçak içki bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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