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        Samsun'da bir kamyonda 247 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 247 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:01
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        Samsun'da bir kamyonda 247 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 247 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, şüphelenilen bir kamyon durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 247 şişe kaçak içki bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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