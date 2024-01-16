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        Uzmanlar zayıflama çaylarının zararlarına dikkati çekti

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kılıç, zayıflama ve detoks çaylarının insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:22
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        Uzmanlar zayıflama çaylarının zararlarına dikkati çekti
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kılıç, zayıflama ve detoks çaylarının insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olabileceği uyarısında bulundu.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıç, zayıflama ve detoks amacıyla kullanılan çayların müshil ve idrar söktürücü içeriklerinden dolayı vücutta sıvı kaybına yol açtığını belirtti.

        Bu çaylar tüketildiğinde sıvı kaybına uğrayan vücutta şişkinliğin azaldığına ancak bir zayıflama olmadığına işaret eden Kılıç, su kaybına karşı sıvı tüketiminin arttığını vurguladı.

        Söz konusu çayların takviye olduğunu, uluslararası sağlık kuruluşları veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmediğini hatırlatan Kılıç, içinde ne olduğu ve ne kadar kimyasal içerdiğinin bilinmediğini aktardı.

        Kullanıldığında ishal, karın ağrısı, potasyum düşüklüğü, sinirlilik, baş ağrısı, aşırı kaygı hissi, huzursuzluk, uyku bozukluğu, kulak çınlaması, çarpıntı ve nefes darlığı gibi şikayetler görülebildiğini, çayı kesince şikayetlerin düzeldiğini vurgulayan Kılıç, "Zayıflama çayları kalp krizi, inme, nöbet, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ölümle sonuçlanabilecek kalıcı hasarlar da verebilir." ifadesini kullandı.

        Kılıç, son yıllarda bu çayların fazlaca ilgi gördüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

        "2018'den itibaren giderek artan bir satış ve tüketim eğrisi mevcut. Halkı detoks veya zayıflama çayları konusunda bilinçlendirmek için televizyon, radyo ve sosyal medya kanallarında eğitici ve uyarıcı programlar yapılabilir. Bu bağlamda kamu spotları hazırlanabilir veya söz konusu çaylardan zarar gören hastaların hikayelerini konu alan haber ve tartışma programları yayınlanabilir. Yine hastanede bu yönde afişler, sempozyumlar ve benzeri toplantılar düzenlenebilir.

        Detoks çayları yerine daha güvenli şekilde kilo verme yollarına yönelmek gerekir. Besin açısından zengin, daha fazla işlenmemiş gıda tüketmeye, yüksek yağlı ve şekerli atıştırmalıkların tüketimini azaltmaya ve düzenli çay içmeye odaklanmanız daha iyi olur. Güvenli kilo kaybı, detoks veya zayıflama çayı gibi takviye ürünlerden uzak durmak şartıyla egzersiz ve diyet değişikliklerinin uygun kombinasyonu ile sağlanabilir."

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