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        Bafra'da yıkılan eski belediye binasının yerine otopark ve yeşil alan yapılacak

        Bafra ilçesinde yıkılan eski belediye binasının yeri otopark ve yeşil alan olarak düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:16
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        Bafra'da yıkılan eski belediye binasının yerine otopark ve yeşil alan yapılacak
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        Bafra ilçesinde yıkılan eski belediye binasının yeri otopark ve yeşil alan olarak düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, Bafra Hükümet Konağı'nın yeni yerine taşınmasıyla beraber, diğer kurumların da yeni binasına taşındığın belirtti.

        Bafra Belediyesinin de mevcut eski hükümet binasına tadilat yapılarak taşındığını anlatan Kılıç, "Eski Belediye binamızı yıkıyoruz, oraya tekrardan bir bina yapmayacağız. Belediye binasını, yanında bulunan oteli ve hamamı da yıkıyoruz. Eski belediye binasının çevresini açacağız, burada şu anda aktif olan Belediye Kültür Merkezi'ne dokunmuyoruz. İlerleyen günlerde yeni bir kültür merkezi yapılması halinde kültür merkezi de yıkılacak. İlk etapta burayı düzenleyip, üstünde 40 aracın park edilebileceği bir otopark, ortasında yeşil alan ve dinleme yeri olarak tasarladık." dedi.

        Eski binanın yıkımının devam ettiğini söyleyen Kılıç, "Binanın yıkımı devam ediyor, ayın sonunda binanın yıkımı tamamen gerçekleşmiş olacak. Yıkım bittikten sonra burada çevre düzenlemesi, otopark düzenlemesi, yeşil alan düzenlemesi yapıp, Bafra'nın hizmetine sunacağız. Resmi kurumların dışarıya çıkması, şehrin dışına taşınması Bafra trafiği için önemli, bunu gerçekleştirdik, Bafra biraz daha trafik yönünden rahat edecektir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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