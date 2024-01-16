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        Samsun'da 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'da hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:20
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        Samsun'da 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'da hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, hakkında "birden fazla kamu kurum ve kuruluşu ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması" suretiyle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle toplam 55 yıl hapis ile 7 bin 160 lira adli para cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M.T'yi İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

        M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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