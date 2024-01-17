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        Samsun'da kaçak sigara sattığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak sigara sattığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:00
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        Samsun'da kaçak sigara sattığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak sigara sattığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, M.K'nin (30) kaçak sigara sattığı bilgisi üzerine Kadifekale Mahallesi'ndeki ikametinde arama gerçekleştirildi.

        Operasyonda, elektrikli sigara sarma makinası, kompresör, 51 bin 400 boş makaron, 200 doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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