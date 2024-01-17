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        Bafra'da, Gastronomi Turizmi Eylem Planı kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Gastronomi Turizmi Eylem Planı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:10
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        Bafra'da, Gastronomi Turizmi Eylem Planı kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Gastronomi Turizmi Eylem Planı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Samsun Gastronomi Eylem Planı sorumlu Vali Yardımcısı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen öncülüğünde, Bafra'nın gastronomisi kapsamında toplantı düzenlendi.

        Ertürkmen, Bafra'nın yöresel lezzetleri Bafra nokulu, kaymaklı nokul, Bafra pidesi, manda yoğurdu, manda kaymağı, manda sütünden elde edilen peynir, manda peynirinden yapılan Bafra pidesi, Bafra dondurması, ovada yetişen kışlık ve sebze ürünlerle ilgili bilgi aldı.

        Bafra'nın yöresel lezzetlerini tanıtmak istediklerini belirten Ertürkmen, "Her şeyimiz organik, kooperatifleşerek ürünlerin perakende satışını gerçekleştirmemiz lazım. Çalışmalarımız bu yönde olmalıdır. Samsun'umuzu turizm eylem planı kapsamında gastronomi olarak bir yere gelebileceğinin inancındayım." dedi.

        Toplantıya Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ile kurum amirleri, daire müdürleri ile işletmeciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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