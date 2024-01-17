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        Samsun'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:07
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        Samsun'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Altınyaprak Mahallesi'ndeki bir ortaokuldaki odada bulunan paranın eksik olduğunu fark eden yetkililer, polise ihbarda bulundu.

        Okula giden Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin eşkalini tespit etti.

        Ekipler, şüpheli Ö.Ş'yi Tabakhane Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Galeri

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