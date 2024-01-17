Samsunspor, sakatlanan futbolcularla ilgili açıklama yaptı Yılport Samsunsporlu Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın darbeye bağlı olarak sakatlandığını açıkladı.

Yılport Samsunsporlu Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın darbeye bağlı olarak sakatlandığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Rick Van Drongelen'in yapılan tetkik ve muayenesi neticesinde sağ kasık bölgesinde evre 2 yaralanması tespit edildiği bildirildi. Aynı maçta sakatlanan Moryke Fofana'da da sağ ayak bileği bağ yaralanması ile kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da tedavisinin başlandığı kaydedildi.