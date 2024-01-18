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        Samsun'da iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:17
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        Samsun'da iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Salih Y. (44) yönetimindeki 55 AKC 930 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Dalaman Sokak'ta Emin Ç'nin (24) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan Emin Ç, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burak Kaan K. idaresindeki 55 JJ 831 plakalı motosiklet ise Alparslan Mahallesi Erbülfezl Elçibey Caddesi'nde Ersin Ç'in kullandığı 06 MCJ 72 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan Ersin Ç, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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