Samsun'da dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Samsun'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankamatikten para çekenleri dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle 8 bin 417 lira dolandıran A.İ'yi (26) yakaladı.

A.İ, işlemleri için emniyete götürüldü.

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