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        Samsun'da dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

        Samsun'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:23
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        Samsun'da dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
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        Samsun'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankamatikten para çekenleri dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle 8 bin 417 lira dolandıran A.İ'yi (26) yakaladı.

        A.İ, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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