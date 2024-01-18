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        Ilıca Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası açıldı

        Samsun'un Havza İlçesinin Ilıca Mahallesi'nde hizmet veren 2546 Sayılı Ilıca Tarım Kredi Kooperatifinin yeni hizmet binası, törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:49
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        Ilıca Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası açıldı
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        Samsun'un Havza İlçesinin Ilıca Mahallesi'nde hizmet veren 2546 Sayılı Ilıca Tarım Kredi Kooperatifinin yeni hizmet binası, törenle hizmete girdi.

        Ilıca Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yeniden yapılan Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası, depo ve mini marketin açılışı için tören düzenlendi.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, binanın açılışında yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifinin kuruluş amacı ve çalışmalarıyla çiftçiler için önemli bir kuruluş olduğunu dile getirerek, "Bu ve benzeri kurumlara sahip çıkmak ve desteklemek çiftçilerimiz için çok önemli. Havza Belediyesi olarak tarımsal üretime ve üreten çiftçiye destek olmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." dedi.

        Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci ise Samsun Bölge Birliği olarak 4 ilde 66 birim kooperatifiyle 50 bin çiftçi ortaklarına hizmet sunulduğuna işaret ederek, "Tarım Kredi Kooperatifi, 160 yıllık köklü bir çiftçi kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana çiftçilerimize hizmet etmekteyiz ve hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah mahallemize kazandırdığımız bu bina, çiftçilerimize uzun yıllar hizmet edecektir. Hayırlı olsun." diye konuştu.

        2546 Sayılı Ilıca Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Seyidahmet Ünal de katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası, depo ve mini marketin açılışı yapıldı, ardından katılımcılar binayı gezdi.

        Açılışa Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Oy, Samsun Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Şahin, ile çiftçiler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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