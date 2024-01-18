Samsun'u Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek güreşçilere malzeme desteği Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları İl Güreş Birinciliği müsabakalarında dereceye girerek Samsun'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan güreşçilere Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce malzeme desteği sağlandı.

Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları İl Güreş Birinciliği müsabakalarında dereceye girerek Samsun'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan güreşçilere Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce malzeme desteği sağlandı.

Okul Sporları İl Güreş Birinciliği müsabakalarında dereceye giren, aynı zamanda Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü güreş kursu öğrencisi olan İsa Mert Sezer, Arslan Meriç İkiz ve Berkay Doğan, antrenör Arif Şahin eşliğinde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'u ziyaret etti.

Şahin, Uzun'a il birinciliği müsabakaları hakkında bilgiler verdi.

Uzun, Havza olarak Samsun'u temsil etme onurunu kazandıklarını dile getirerek, "Bölgemizde güreş sevilen ve potansiyeli olan bir spor. Çalışmaların sonuçlarını almak, bizleri mutlu ediyor. Güreşçilerimizin açmış olduğu kurslarda yetişmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Bu şampiyonaya katılmamız için bizlere destek olan başta Kaymakamımız Mustafa Ayvat’a, Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir teşekkür ederim." dedi.

Ziyaretin sonunda Uzun, öğrencilere çalışmalarına destek olmak amacıyla güreş malzemelerinden oluşan çanta ve güreş ayakkabısı hediye etti.