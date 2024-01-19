Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

Samsun'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 9'u hükümlü 33 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 9 firarinin de bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Yakalananların adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 24 kesici delici alet de ele geçirildi.