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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

        Samsun'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 9'u hükümlü 33 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:14
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı
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        Samsun'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 9'u hükümlü 33 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Düzenlenen operasyonlarda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 9 firarinin de bulunduğu 33 kişi yakalandı.

        Yakalananların adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 24 kesici delici alet de ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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