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        Samsun'da 55 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 55 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:13
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        Samsun'da 55 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da hakkında 55 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçlarından hakkında toplam 55 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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