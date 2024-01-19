Samsun'da 55 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında 55 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçlarından hakkında toplam 55 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.