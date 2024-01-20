Yılport Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Fenerbahçe'ye konuk olacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligdeki son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, lider Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Samsunspor'da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Nanu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve sakatlığı devam eden Gaetan Laura, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Rick van Drongelen ile Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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