Samsunspor kafilesinin 35 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölenler, kaza yerinde anıldı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 35. yılı dolayısıyla olayın yaşandığı yerde anma programı gerçekleştirildi.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan, kazanın yaşandığı yerde anıldı.

Havzalı Şirinler Grubu Başkanı Emre Aysan ve bir grup taraftarın katılımıyla düzenlenen programda taraftarlar, kazanın olduğu noktaya çiçek bırakarak hayatını kaybedenler için dua etti.

Emre Aysan, kazada hayatlarını kaybedenlerin Samsun ve Türk sporunu yasa boğduğunu dile getirerek, "Kazanın 35. yılını acı ile anıyoruz. Kazada hayatını kaybeden hocamız ve futbolcularımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.