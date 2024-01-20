Samsun'dan İdlib'e 521 çuval un gönderildi

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği, Havza İnsani Yardım Derneği ve Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği organizasyonuyla toplanan 521 çuval un, İdlib'e gönderildi.

İdlib'e yardım amacıyla sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle toplanan 521 çuval unun yüklendiği tır, Havza Kevser Camisi önünden törenle uğurlandı.

Havza İnsani Yardım Derneği Başkanı Bekir Kaya, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasının zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Gazze kanayan yaramız. Bize düşen, ümmet coğrafyasında düşenin yanında saf tutmak. Suriye yarası hala kanıyor. İHH'nın Reyhanlı'daki ekmek fabrikası, un yetersizliğinden kapanma noktasına geldi. Dileğimiz İslam coğrafyasında kalıcı huzur ve sükunun hakim olmasıdır." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe de Suriye'deki çadır kentlerde bulunanların çok zor koşullarda yaşadığına dikkati çekerek, "Günlük temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdalar. Gazze de İslam dünyasının bir başka kanayan yarası. İdlib ve Azez bölgelerine un göndererek karınca kararınca destek olmak istedik." diye konuştu.

Törenin ardından tır, İdlib'e doğru yola çıktı.