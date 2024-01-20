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        TFF ve kulüpler, Samsunspor'un 35 yıllık acısını paylaştı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Trendyol Süper Lig ile 1. Lig kulüpleri, Samsunspor futbol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenleri andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:24
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        TFF ve kulüpler, Samsunspor'un 35 yıllık acısını paylaştı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Trendyol Süper Lig ile 1. Lig kulüpleri, Samsunspor futbol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenleri andı.

        TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "Bundan 35 yıl önce, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesi karlı bir havada Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde kaza geçirmiş, Türkiye mateme bürünmüştü. Elim trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve takım otobüsü şoförü Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu olay sonrası kırmızı-beyazlı renklerinin yanına siyahı ekleyen Samsunspor camiasının derin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz." denildi.

        Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "35 yıl önce bugün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygıyla ve rahmetle anıyoruz." açıklaması yapılırken, Fenerbahçe'nin paylaşımında ise "20 Ocak 1989'da geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Samsunspor teknik direktörü, oyuncuları ve takım otobüsü şoförünü rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kocaelispor ve Bandırmaspor kulüpleri de sosyal medya hesaplarından anma mesajı paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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