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        Samsun'da otogarda bavul içinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı

        Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bavul içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:23
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        Samsun'da otogarda bavul içinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı
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        Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bavul içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, farklı şehirlerden otobüsle Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen N.K, D.K. ve B.Ç'nin bavullarında arama yaptı.

        Aramada, bavulların içinde uyuşturucu nitelikli 34 bin 650 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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