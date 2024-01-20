Samsun'da otogarda bavul içinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı

Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bavul içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, farklı şehirlerden otobüsle Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen N.K, D.K. ve B.Ç'nin bavullarında arama yaptı.

Aramada, bavulların içinde uyuşturucu nitelikli 34 bin 650 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.