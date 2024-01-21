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        Samsun'da hafif ticari araçlar çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 00:33 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:33
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        Samsun'da hafif ticari araçlar çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Arda K. yönetimindeki 06 CAY 640 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi 10. Sokak'ta, Alaahattin G'nin (30) kullandığı 55 ACK 46 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Allahattin G. ile yanında bulunan Fatma G. (30) yaralandı.

        Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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