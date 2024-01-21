Samsun'da hafif ticari araçlar çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Arda K. yönetimindeki 06 CAY 640 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi 10. Sokak'ta, Alaahattin G'nin (30) kullandığı 55 ACK 46 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis sevk edildi.

Kazada sürücülerden Allahattin G. ile yanında bulunan Fatma G. (30) yaralandı.

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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