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        Samsun'da trafik levhasına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde trafik levhalarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:32
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        Samsun'da trafik levhasına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde trafik levhalarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        İshaklı Mahallesi Molla Osman Sokak'ta Mihriban A. yönetimindeki 55 AIJ 371 plakalı otomobil kaldırımda bulunan trafik levhalarına çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Otomobil çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekilirken, belediye ekipleri yola savrulan parçaları kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

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