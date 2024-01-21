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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:33
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, 1343 sentetik ecza hap, 193,91 gram esrar, 43,15 gram sentetik uyuşturucu, 82,93 gram bonzai, 8,10 gram kokain, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 55 uyuşturucu madde yapımında kullanılan tıbbi cam tüp ele geçirildi.

        Operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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