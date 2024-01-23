Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da motosiklet denetimi yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet uygulamaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:01 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da motosiklet denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet uygulamaları gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet kullanan, motosiklet tamiratı ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler yaptıkları denetimlerde 39 kişiye GBT sorgusu, 6 motosiklet satış ve tamiratı yapan işyeri, 25 motosiklet ve 4 aracı kontrol etti.

        Kurallara uymadığı belirlenen 15 motosiklet sürücüsüne 24 bin 469 lira cezai işlem uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı

        Benzer Haberler

        Büyük Birlik Partisi Havza İlçe Başkanlığına Yöndemli seçildi
        Büyük Birlik Partisi Havza İlçe Başkanlığına Yöndemli seçildi
        Samsun'da Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı
        Samsun'da Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Samsun'da Sektörel İş Birliği Topl...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Samsun'da Sektörel İş Birliği Topl...
        Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski hamamını yeniden inşa ediyor
        Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski hamamını yeniden inşa ediyor
        Samsun'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
        Samsun'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
        İki kardeşin geliştirdiği hurma soyma makinesi ailesinin üretimini artırdı
        İki kardeşin geliştirdiği hurma soyma makinesi ailesinin üretimini artırdı