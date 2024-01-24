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        Samsun'da "İyi ki Doğdun Mozart" konseri düzenlenecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "İyi ki Doğdun Mozart" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:20
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        Samsun'da "İyi ki Doğdun Mozart" konseri düzenlenecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "İyi ki Doğdun Mozart" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        SAMDOB, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 268'inci doğum gününü bestecinin doğum günü olan 27 Ocak'ta klasik müzikseverlerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor.

        35 yıllık kısa ömründe senfoni, opera, konçerto, oda müziği, koral müzik, kilise müziği gibi 600'ün üzerinde eser besteleyen tüm zamanların en önemli klasik müzik dehalarından W.A. Mozart'ın doğumunun 268'inci yılı, 27 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de Samsun DOB'da kutlanacak.

        Flütlü dörtlü eserlerden oluşan konser programında Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından Onur Türkeş'in flüt, Gözde Yardımlı, Bengi Yardımlı, Simge Ece Altay ve Tayfun Yazıcı'nın keman, Nadir Yüksel, Ceren Akçay Yüksel ve Damla Çakar'ın viyola, Nagehan Oksayoğlu, Eda Beste Fındıklı, İlayda Buse Taşkesen ve Cem Uyanık'ın viyolonsel sanatçısı olarak yer alacakları konser 1 bölüm olarak sunulacak.

        Aydın Gün Salonu'nda gerçekleşecek konserin biletleri "biletinial" internet sitesinden ve SAMDOB gişesinden alınabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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