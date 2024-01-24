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        OMÜ ve ABD Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde akademisyenlere eğitim verildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) eğiticilerin eğitimi kapsamında yabancı dilde eğitim veren öğretim elemanlarına yönelik "The Training of Trainers in EMI" eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:13
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        OMÜ ve ABD Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde akademisyenlere eğitim verildi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) eğiticilerin eğitimi kapsamında yabancı dilde eğitim veren öğretim elemanlarına yönelik "The Training of Trainers in EMI" eğitim programı düzenlendi.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu eğitim programı kapsamında geri bildirim ve değerlendirme tekniklerini kullanmaya yönelik 10 saatlik çevrimiçi, 5 saatlik de yüz yüze olmak üzere verilen eğitimin proje koordinatörlüğünü Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan yürüttü.

        Eğitim, OMÜ-ABD Ankara Büyükelçiliği İngilizce Öğretimi Ataşeliği (RELO) işbirliği protokolü kapsamında Amerikan Elçiliği konuk Öğretim Elemanı Annelise Marshall tarafından verildi.

        Çevrimiçi eğitimler OMÜ UZEM Portalı üzerinden, yüz yüze eğitimler ise OMTEL otel toplantı salonunda verildi.

        Eğitim sonunda katılımcılara her iki kurum tarafından İngilizce olarak hazırlanan katılımcı belgeleri takdim edilirken, eğitimde emeği geçen proje koordinatörü Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Öğretim Görevlisi Annelise Marshall, John Sılver, Aycan Yaman ve Emrah Altun'a Teşekkür Belgeleri takdim edildi.

        Galeri
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