Samsun Devlet Opera ve Balesi deprem bölgesindeki çocuklarla yeniden buluşacak Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Eni'nin Kalbi" çocuk operası ile deprem bölgesindeki çocuklarla yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Eni'nin Kalbi" çocuk operası ile deprem bölgesindeki çocuklarla yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

SAMDOB'tan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem felaketinin 1. yılı kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü "Eni'nin Kalbi" çocuk operası ile deprem bölgesindeki çocukların kalplerine dokunmak için dördüncü kez turneye çıkıyor.

23 kişilik turne ekibi, Gaziantep'ten başlayacak turne programında, 25 Ocak'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi'nde saat 12.00 ve saat 14.00'te iki temsil yapacak.

26 Ocak'ta Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Sahnesi'nde saat 19.00'da çocuklarla bir araya gelecek koro sanatçıları Metin Bayram, Hande Kocatürk, İpek İncekaş, Melisa Ezer ve Serap Göçken, 27 Ocak Cumartesi günü de Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te "Eni'nin Kalbi"ni çocuklarla buluşturacak.

Turne ekibi, 28 Ocak Pazar günü ise Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda yine çocuklarla bir araya gelecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak için geçen yıl 19-27 Şubat, 12-16 Nisan ve 7-9 Haziran'da "Eni'nin Kalbi" çocuk operası ile üç kez deprem bölgesini dolaşmıştı.