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        Samsun TSO'da oda üyelerine eğitim verildi

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) oda üyelerine yönelik "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri Eğitimi" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:29
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        Samsun TSO'da oda üyelerine eğitim verildi
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        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) oda üyelerine yönelik "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri Eğitimi" düzenledi.

        Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, TSO'nun Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde oda üyelerine, "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri" ve "Türk Girişimcilik Ekosistemi" konuları hakkında bilgi verildi.

        TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı konuşmada, inovasyonu teşvik etmek ve iş stratejilerini güncellemek amacıyla eğitimlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

        Murzioğlu, oda üyelerini hızla değişen koşullara ayak uydurmaları için çeşitli eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

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