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        Samsun'dan kısa kısa

        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:31
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        Samsun'dan kısa kısa
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        Samsun’un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        İshaklı Mahallesi Eski Şube Caddesi üzerinde karşılaşan G. K. (19) ile Y. E. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., G.K'yı bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince yaralı şahıs, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken şüpheli gözaltına alındı.

        - Bafra'da silah satıcılarına yönelik operasyon

        Bafra ilçesinde bir evde ve bir işyerinde yapılan aramada çok sayıda silah, tüfek ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız silah satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, İ.K'nin ikametinde ve bir işyerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 435 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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