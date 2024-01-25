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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:32
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kültür varlıkları bulmak amacıyla kazı ve sondaj yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası suçundan bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

        Çalışmada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 16 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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