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        Samsun'da evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlılara yönelik farkındalık etkinliği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlı bireylere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:01
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        Samsun'da evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlılara yönelik farkındalık etkinliği
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlı bireylere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen etkinliğin Millet Bahçesi Hanımlar Lokali'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, etkinlik kapsamında, yaşlı bireylere stresle baş etme konusunda rehberlik eden uzman psikoloğun, katılımcılara stresin nedenleri ve bu zorlayıcı durumlarla başa çıkma yöntemleri konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Eda Günaydın, yaşlıların haftalık programlarla bir araya gelerek sosyalleşmelerini istediklerini kaydederek, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu amaçla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde uzman psikoloğumuz onlara istedikleri konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Onlar için evden çıkmak da bir sosyallik. Hem sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak hem de kendilerini yalnız hissetmelerini önlemek için bu tarz programlara devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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