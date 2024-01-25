Samsun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçenin İshaklı Mahallesi'nde Özkan Çelik'in (24) kullandığı 55 AEF 783 plakalı otomobil ile Tayfun Yakan (58) yönetimindeki 55 K 7843 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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