Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İlçenin İshaklı Mahallesi'nde Özkan Çelik'in (24) kullandığı 55 AEF 783 plakalı otomobil ile Tayfun Yakan (58) yönetimindeki 55 K 7843 plakalı kamyon çarpıştı.

        Kazada yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsun'da 102 kesici alet satılmadan ele geçirildi
        Samsun'da 102 kesici alet satılmadan ele geçirildi
        Samsun Valisi Orhan Tavlı 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Samsun Valisi Orhan Tavlı 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Samsun'da 40 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 40 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlılara yönelik farkındalık...
        Samsun'da evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlılara yönelik farkındalık...
        Havza Belediye Başkanı Özdemir'den kız voleybol takımına ziyaret
        Havza Belediye Başkanı Özdemir'den kız voleybol takımına ziyaret
        Canik Belediyesi'nin sosyal etkinliklerine 5 yılda 824 bin kişi katıldı
        Canik Belediyesi'nin sosyal etkinliklerine 5 yılda 824 bin kişi katıldı