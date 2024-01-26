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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 08:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 08:17
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 3'ü ağır 32 kişi de yaralandı.

        Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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