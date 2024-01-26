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        Samsun'daki Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi 3 ayda 8 hastaya umut oldu

        İLYAS GÜN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 ay önce kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde 8 hastaya nakil yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:41
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        Samsun'daki Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi 3 ayda 8 hastaya umut oldu
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        İLYAS GÜN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 ay önce kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde 8 hastaya nakil yapıldı.

        Kentte 3 ay önce hizmet veremeye başlayan merkezde 15 donör taraması gerçekleştirildi. Donörlerden doku grubu uyan 8 hasta için kök hücreler toplanarak tedavi amaçlı kemik iliği nakil merkezine yollandı.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, kök hücre nakli sayesinde lenfoma ve lösemi gibi pek çok kemik iliği hastalığının başarıyla tedavi edildiğini söyledi.

        Bu hastalıklarla mücadele eden ve kök hücre nakli bekleyen hasta sayısının Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında olduğuna işaret eden Uras, "Bu hastalarımız hayata tutunmak için bizden destek bekliyorlar. Biz de müdürlük olarak bu hastalara uygun kemik iliği bağışçısının bulunabilmesi için Türk Kızılay iş birliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezimizi (TÜRKÖK) kurduk. Türkiye'de 8 ilde bulanan merkez, Karadeniz bölgemizdeki tek TÜRKÖK merkezi olma özelliğine sahiptir." dedi.

        Uras, merkezin 3 ay önce açıldığına işaret ederek, "Buradan 18 ile 50 yaş aralığındaki sağlıklı ve kan verme şartlarını kendinde bulunduran tüm vatandaşlarımızı merkezimize gönüllü olmaya davet ediyorum. Lenfoma ve lösemi gibi kemik iliği hastalıklarıyla mücadele eden hastalarımız sizden destek bekliyorlar. Bu desteği merkezimizde 5 dakikalık bir işlemle verebilir ve siz de kök hücre bağışçılarımız arasına katılabilirsiniz." ifadesini kullandı.

        Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sude Hatun Aktimur ise merkez sayesinde lösemi veya lenfoma gibi kemik iliği kanseri olan hastalara umut olduklarını belirterek, yılda 80 ila 100 kök hücre toplamayı hedeflediklerini dile getirdi.

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