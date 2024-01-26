Bafra'da 164 araç denetlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop karayolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde araç ve sürücüleri denetledi.

Uygulama kapsamında 164 aracı denetleyen ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 24 sürücüye 36 bin lira ceza kesti.

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