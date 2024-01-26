Samsun'da aranan 22 şüpheli yakalandı Samsun'da aralarında müebbet hapis cezası bulunanların da olduğu aranan 22 kişi yakalandı.

Samsun'da aralarında müebbet hapis cezası bulunanların da olduğu aranan 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 2 günde yapılan çalışmalarda, aralarında kasten öldürmeden müebbet hapis, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 1 ay ve 8 yıl 1 ay hapis, kasten yaralamadan 5 yıl 7 ay ve uyuşturucu kullanmadan 5 yıl hapis cezası bulunanların da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araba ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 111 kesici delici alet ele geçirildi.