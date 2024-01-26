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        Samsun'da kargoyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içinden 1 kilogram uyuşturucu madde çıktı

        Samsun'da kargoyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içinde 1 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:54
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        Samsun'da kargoyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içinden 1 kilogram uyuşturucu madde çıktı
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        Samsun'da kargoyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içinde 1 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kargo yoluyla getirttiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramada, kargo yoluyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içine zulalanmış 1 kilogram metamfetamin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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