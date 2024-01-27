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        Bafra'da asayiş uygulaması

        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:03
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        Bafra'da asayiş uygulaması
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        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya Mahallesi'ndeki uygulamada 61 araç kontrol edildi, 266 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

        Uygulama esnasında yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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