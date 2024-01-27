Bafra'da asayiş uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya Mahallesi'ndeki uygulamada 61 araç kontrol edildi, 266 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

Uygulama esnasında yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

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