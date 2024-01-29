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        Samsun İtfaiyesi 2023'de 8 bin 821 olaya müdahale etti

        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen yıl kent genelinde meydana gelen 8 bin 821 olaya anında müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:33
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        Samsun İtfaiyesi 2023'de 8 bin 821 olaya müdahale etti
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen yıl kent genelinde meydana gelen 8 bin 821 olaya anında müdahalede bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şehirdeki her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olan İtfaiye Teşkilatının, 280 personeli, 46 itfaiye aracı ve 18 itfaiye istasyonu ile 17 ilçeye hizmet verdiği belirtildi.

        Özellikle yangınlar, trafik kazaları, kurtarma operasyonları ve su baskınları gibi acil durumlara hızlı cevap veren ekiplerin 2023'te 8 bin 821 olaya anında müdahalede bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "791 yapısal yangın, 1447 yapısal olmayan yangın, 2 bin 740 kurtarma, 271 trafik kazası, 1628 su baskını ve 1669 güvenlik tedbiri amaçlı olaya müdahalede bulunduk. Müdahaleler sonucunda 1518 vatandaş ve 1415 hayvan kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Falcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Ekiplerimizin yoğun çabaları ve sürekli hazır durumda olmaları vatandaşlarımızın güvenliği için kritik önem taşıyor. Her türlü olaya hızlı ve etkili müdahalede bulunmak için ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz. Meydana gelebilecek olaylarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla teşkilatımız her daim hazır bir şekilde görev yapıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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